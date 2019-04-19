Российский десантный корабль вернулся в порт на буксире

На большом десантном корабле "Цезарь Куников" после учений Черноморского флота обнаружена неисправность. Сообщается, что у него вышло из строя рулевое устройство, поэтому БДК отбуксировали в порт, пишет агентство ТАСС.

Военные уточняют, что неисправность несерьезная, а вспомогательный буксир, который помог кораблю пришвартоваться, — просто необходимая в таких случаях предосторожность. Специалисты уже осматривают "Цезаря Куникова". Проблему обещают устранить в ближайшее время.

"Цезарь Куников" относится к большим десантным кораблям проекта 775. БДК построили в польском городе Гданьске в сентябре 1986 года. Судно способно взять на борт до 500 тонн грузов, оружия, боевой техники и 225 бойцов.

Вооружение БДК предназначено для поддержки высадки десанта: это пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град-М" и 57-миллиметровые пушки.