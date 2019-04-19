У ФПЦ появились первые канонизированные святые

У Финляндской православной церкви появились первые канонизированные святые – преподобный Иоанн Валаамский и святой Иоанн из Иломантси. Предложение автономной ФПЦ единогласно одобрил Священный Синод Русской православной церкви.

До сих пор у Финляндской православной церкви не было своих канонизированных святых. Канонизация состоялась накануне Пасхи, которую эта церковь отмечает 21 апреля.

Представитель церкви, диакон Владимир Сократилин рассказал РИА Новости, что финских святых начали искать в 2016 году. Выбрали восемь потенциальных кандидатов на канонизацию, из которых в итоге осталось два имени. Для канонизации необходимы два условия — человек должен погибнуть за веру и совершать чудеса. Также он должен пользоваться уважением и почетом у верующих.

Мученик Иоанн из Иломантси — известен как распространитель православия в Финляндии. Это что вызывало гнев финских националистов. Был расстрелян в 1918 году. Преподобный Иоанн Валаамский после революции 1917 года оказался в Финляндии в Ново-Валаамском монастыре и стал значимой духовной фигурой.