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19 апреля 201915:57

Порошенко обвинили во вмешательстве в работу суда

EPA

Президент Украины Петр Порошенко нарушил законодательство. Он вмешался в работу суда по делу о незаконности национализации ПриватБанка. Так считает глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Порошенко призвал ускорить переквалификацию судей и поручил Генпрокуратуре и СБУ подумать над возбуждением уголовных дел против судей.

Хочу, во-первых, поблагодарить за хорошую фиксацию собственных неправомерных действий, обратился к Порошенко Павле Вовк. Он добавил, что распоряжения, отданные Совету Национальной безопасности и обороны, Генпрокуратуре Украины и Службе безопасности Украины, всегда облегчает процесс привлечения к ответственности "авторов" таких заявлений. Кроме того, Вовк написал в своем Facebook, что подобные высказывания в то время, пока судебное решение не вступило в законную силу, это фактически угроза одним судьям, а также своеобразный сигнал другим: тем, которые будут осуществлять пересмотр решений, и намек им, что в перспективе их ожидает.

Глава Окружного административного суда Киева рекомендовал судьям обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с жалобой на вмешательстве в их деятельность при осуществлении правосудия, сообщает "Интефракс".

Инициатива о "перезагрузке" суда, форма и формат заявления, как подчеркивает Вовк, направлена на то, чтобы повлиять на процесс по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского с желательным для автора заявления, то есть Петра Порошенко, результатом.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной. Суд также постановил признать недействительным договор купли-продажи банка. Основной экс-владелец банка подал иск против национализации своей собственности еще в 2016 году. Минфин и Национальный банк Украины намерены оспорить решение об отмене национализации ПриватБанка. Оба ведомства заявили, что возвращение банка его бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

Более того, сам президент Петр Порошенко перед вторым туром голосования на президентских выборах заявил, что возвращение ПриватБанка Коломойскому угрожает Украине экономическим кризисом и дефолтом.

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