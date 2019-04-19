Лукашенко снова ввели в заблуждение

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости Белорусской АЭС, Россия ее никогда не называла.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом международную общественность проинформировал посол РФ в Минске Михаил Бабич.

Дипломат подчеркнул, что стоимость никто не знает и рассчитать ее можно будет не раньше конца 2020 года, когда завершится строительство двух блоков АЭС.

Ранее в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту Лукашенко заявил, что стоимость строительства первой в стране атомной электростанции, которая строится рядом с городом Островец в Гродненской области, может составить менее 7 миллиардов долларов.

При этом он сообщил, что озвучил цифру из-за того, что депутат Анна Канопацкая, задавая вопрос президенту о БелАЭС, сослалась на Бабича, заявившего, что это Россия снизила цену на строительство.

Лукашенко отметил, что это не РФ снизила цену, да и вообще стоимость АЭС составляет коммерческую тайну и оглашаться не должна.

Глава республики не исключил, что в будущем в Белоруссии будет построена еще одна атомная электростанция, благо, по его словам, площадку для нее он уже подобрал – на востоке страны.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о "потере разума и сердца", своем преемнике и Конституции страны.