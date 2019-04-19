Даниил Медведев положил на лопатки первую ракетку мира Джоковича

В столице княжества Монако продолжается крупный теннисный турнир АТР серии Masters с призовым фондом 5,6 млн долларов. Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале играл с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Матч получился упорный и неоднозначный, но победил наш спортсмен.

До этого Медведев трижды уступал теннисисту из Сербии, но очередную встречу на кортах Монте-Карло начал просто отлично: два брейка и победа со счетом 6:3 в стартовой партии. Во втором сете именитый соперник явно постарался усилить свой настрой. Россиянин пытался цепляться за очки, но проиграл – 4:6.

Все решалось в третьей партии, начало которой получилось достаточно равным. Показалось, что "бумажный" фаворит Джокович осторожничает, стараясь, в первую очередь, держать свою подачу. Но при счете 2:1 в свою пользу Даниил сделал брейк и тут же увеличил счет до 5:1, вынудив именитого соперника достать из рукава все "козыри". Первая ракетка мира бился как лев, — до финиша соперники обменялись брейками, — но проиграл со счетом 2:6. Стоит отметить, что матч продолжался 2 часа 21 минуты.