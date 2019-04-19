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19 апреля 201916:40

Порошенко – Зеленскому: основное задание президента – не рассмешить Путина

EPA

Петр Порошенко считает, что главная задача Владимира Зеленского — не рассмешить Путина. Об этом он сказал, выступая на Майдане Независимости.

Действующий президент Украины предупредил об опасности реванша в случае победы Зеленского на выборах, из заявлений которого "прорисовывается образ Малороссии". По его мнению, украинцев хотят лишить "свободы, достоинства и европейского будущего", передает "Интерфакс".

По словам Порошенко, основное задание главы государства — не рассмешить Путина "и не на рыбалку с ним поехать", а твердо и решительно отстаивать интересы Украины. Он задается вопросом:

"Если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, откуда же у него возьмутся силы и смелость, мужество иметь дело с Путиным?"

Также Порошенко заявил, что, в случае его переизбрания президентом, Украина пройдет "точку невозврата" и никогда уже не вернется в объятия России и войдет в Европейский Союз.


Как сообщает РИА Новости, украинские националисты из "УНА-УНСО" (запрещена в России) завершили марш в поддержку Порошенко. Они прошли от Михайловской площади через площадь Независимости к стадиону "Олимпийский", где и завершили шествие. По приходу на стадион некоторые из них разошлись, другие остались дожидаться дебатов Порошенко и Зеленского.

Дебаты кандидатов в президенты состоятся сегодня вечером на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Как сообщает "Россия 24", стадион уже открылся, туда начинают запускать зрителей. Ожидается, что их будет более 60 тысяч.

Между тем Елена Зеленская рассказала о характере своего супруга. По ее словам, Владимир очень рассеян и часто забывает, где лежат его вещи. Ключи от квартиры у него появились только в прошлом году.

"Потому что он поздно приходит, чтобы в дверь не звонил... И теперь он эти ключи ищет каждый день", — рассказал она.

Она также сообщила, что Зеленский — трудоголик: может запланировать в день с десяток встреч и "еще пытаться на них успеть, хотя это физически невозможно".

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