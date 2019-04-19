Спартаковец Аяз Гулиев лишен водительских прав

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев лишен водительских прав сроком на четыре месяца. Это решение вынесено мировым судом Красносельского района.

Гулиев наказан за проезд через перекресток на красный свет. Кроме того, он наехал на пешехода Майкла Коула. После чего между Коулом и Гулиевым произошел конфликт, в ходе которого футболист сломал нос американскому филологу.

Гулиев принес пострадавшему извинения и заплатил компенсацию. Уголовное дело не было возбуждено. При этом "Спартак" наказал своего игрока, оштрафовав его на 5 миллионов рублей и отстранив его от тренировок с основным составом.