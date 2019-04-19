Собянин открыл первый флагманский центр занятости населения

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл в столице первый флагманский центр занятости населения "Моя работа" и рассказал о новом формате работы городской службы занятости.

"Мы получали много жалоб на работу этой службы и решили всерьез заняться улучшением качества работ", — пояснил градоначальник.

Теперь службы занятости переедут в привычные для москвичей здания многофункциональных центров "Мои документы". Помимо стандартных территориальных отделений появятся и специальные флагманские с расширенным перечнем услуг — они будут связаны не только с поиском работы, но и с тестированием, психологической подготовкой, тренингами.

Кроме того мэр подчеркнул, что важно избавить службу занятости города от бюрократии: от сбора лишних бумаг и формального подхода к людям.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в 2019 году городские власти запустили модернизацию городской системы занятости населения, которая предполагает переход к индивидуальному формату работы с каждым соискателем. В частности, будут упрощены административные процедуры, сократится количество документов, которые необходимо заполнять соискателям, и у специалистов появится больше времени на диалог с обратившимся горожанином.