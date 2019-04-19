Сгорела половина села: из-за пожаров в Забайкалье ввели режим ЧС

Из-за степных пожаров в Забайкальском крае решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Огонь перекинулся на село Усть-Ималка Ононского района. Там сгорели больше 30 жилых домов (всего в селе 63 дома, из них 41 брошенный). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В населенном пункте проживают 53 человека, все они эвакуированы автобусами в село Красная-Ималка и размещены в местном доме культуры.

Для тушения пожара МЧС задействует авиацию. Уже подготовлены к вылету два самолета Бе-200, два вертолета с водно-сливным устройством и готовится к выдвижению пожарный поезд.

Тушение пожара осложняется высокой температурой (сейчас в Забайкалье плюс 20 градусов) и порывистым ветром с порывами до 28 метров в секунду.

Причем, ветер дует со стороны Монголии, где бушует песчаная буря, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В главном управлении ведомства развернут оперативный штаб, на место, где бушует пожар, отправилась оперативная группа спасателей.

Ранее сообщалось, что из-за пожароопасной ситуации введен особый режим в 13 регионах. Пожары бушуют не только в Забайкалье, но также в Хабаровском крае, Бурятии, Магаданской и Амурской областях.