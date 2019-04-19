Украинский эксперт: запрет на российский уголь - привет олигарху Ахметову

"Запрет на экспорт на Украину российской нефти, нефтепродуктов и угля вступает в силу 1 июня 2019 года. В данном случае это такое политическое решение, которое в зависимости от взаимоотношения двух стран, может быть применено, а может и нет", — отметил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" он пояснил, что "для украинского потребителя эти новости неприятные, потому что неизбежен рост цен".

"Источники дизельного топлива и сжиженного газа найти можно, правда, это будет дороже, — считает эксперт. — Самое важное в этих решениях заключается в том, что вводится запрет и на уголь, на котором работает вся машиностроительная промышленность Украины. Это, на мой взгляд, привет Ринату Ахметову".

Для Петра Порошенко это тоже мощный удар: ущерб Киеву наносит сам факт финансовых потерь Ахметова, поддерживающего политику нынешнего киевского режима.

18 апреля 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об ответных действиях Москвы на введенные Украиной ограничения. В частности, отметил Медведев, устанавливается запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов. Он также перечислил три основных пункта подписанного постановления, согласно которым в России запрещаются поставки с Украины продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов.

По словам премьера российского правительства, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня 2019 года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. Медведев уточнил, что в эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты.

В случае избрания Владимира Зеленского президентом Украины в стране будет ликвидирована коррупционная формула "Роттердам плюс", заявили в команде Зеленского. "Роттердам плюс" — это схема закупки угля для украинских ТЭС по завышенным ценам. Она появилась вследствие договоренностей действующего президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова. За время действия тарифа "Роттердам плюс" жители Украины переплатили за электричество более полутора миллиардов долларов.