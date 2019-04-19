В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник

В заповеднике "Даурский" в Забайкалье начался природный пожар.

В управлении резервата сообщили "Интерфаксу", что несколько очагов огня обнаружены на юге заповедника. Сейчас туда выехали пожарные. Площадь возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималка Ононского района сгорело более 30 домов. Также в Балейском районе в результате пожаров уничтожены семь домов в селе Унда и два дома в городе Балее. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по фактам уничтожения жилых домов начата доследственная проверка. Следователи осмотрят места происшествий, опросят местных жителей, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.