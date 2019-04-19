Пролитое пиво обернулось массовой дракой в костромском баре

Четыре человека оказались в больнице после драки в баре в Костромской области, возникшей из-за пролитого пива. Камеры наблюдения зафиксировали массовое побоище.

Инцидент произошел вечером 17 апреля у стойки питейного заведения "Ветерок", где повстречались местные жители и приезжие сотрудники лесопилки. Конфликт, как утверждают очевидцы, разгорелся из-за расплескавшегося пива, которое один из гостей отказался вытирать со стола, сообщает ГТРК "Кострома".

От просьб и уговоров соперники быстро перешли к оскорблениям, а следом и к рукоприкладству. Первый раунд прошел непосредственно в заведении, затем конфликтующие стороны переместились на улицу, где их и немногим позже и задержали.

Серьезные травмы получили четыре участника стычки, в которой сошлись по меньшей мере 10 человек. Возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью.