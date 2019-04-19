МЧС готово помочь с Нотр-Дам-де-Пари

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время встречи с чрезвычайным послом Франции в России Сильви Берманн сообщил о том, что в случае необходимости российское спасательное ведомство готово отправить своих специалистов в Париж для помощи в установлении причин пожара в Нотр-Даме и оценки устойчивости здания.

В начале встречи с французским послом глава МЧС выразил сочувствие по поводу трагических последствий пожара, передает РИА Новости.

Зиничев отметил, что Собор Парижской Богоматери – "один из величайших символов всемирного культурного и духовного наследия".

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Кадры обрушения шпиля и объятой пламенем несущей конструкции облетела весь мир. Пожар может быть связан с реставрационными работами, наиболее вероятной причиной его возникновения пока называют короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что собственно структура собора и главные святыни, хранившиеся в Нотр-Даме, уцелели.