Кубок Федерации. Матч с Италией откроют Павлюченкова и Потапова

В столице России в ближайший уикенд состоится матч теннисного Кубка Федерации между женскими сборными нашей страны и Италии. В пятницу, 19 апреля, состоялась жеребьевка предстоящих поединков, в ходе которых соперницы разыграют место в Мировой группе II – втором дивизионе неофициального чемпионата мира.

При этом лидеры двух сборных – наша Дарья Касаткина и итальянка Камила Джорджи, – предварительно не заявлены на матчи стартового дня, сообщает официальный Twitter Fed Cup. В субботу, 20 апреля, Анастасия Потапова сыграет с Мартиной Тревисан, а затем Анастасия Павлюченкова встретится с Жасмин Паолини.

🇷🇺🆚🇮🇹



We weren't expecting that



No Camila Giorgi for Italy

No Daria Kasatkina for Russia (although named in doubles)#FedCup #RUSITA pic.twitter.com/YEsgmzfTzp