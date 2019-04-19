Синхронистки Ромашина и Колесниченко победили на этапе Гран-при

В Казани проходит этап Гран-при по синхронному плаванию, совмещенном с чемпионатом России. Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли техническую программу в соревнованиях дуэтов.

Две Светланы получили от судей оценку 96,1481 балла, что помогло им выиграть и этап Гран-при, и стать чемпионками России. Второе место в международном турнире заняли итальянки Линда Черрути и Костанца Ферро (89,8612). На третьем месте Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (87,7417) из Австрии.

В чемпионате России не учитывались результаты зарубежных спортсменок. Серебряные награды завоевали Варвара Креопалова и Алена Матвиенко (87,2116). Бронза у Алисы Голубевой и Яны Пресняковой (83,3785).