Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты
В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной. Актриса внезапно ушла из жизни ночью 18 апреля. Ей было всего 55 лет.
Звезду сериалов "Кадетство", "Полицейский с Рублевки" и других в полночь нашел мертвой ее сын Евгений Благонравов.
В студии он сообщил, что его мать лежала на полу и была уже мертва, хотя за кулисами озвучивал другие сценарии событий.
Вскрытие и судебно-медицинскую экспертизу делали в Следственном комитете. По словам Евгения, причиной смерти назвали инфаркт. Однако близко знавшие актрису в эту причину не верят.
Кроме того, стало известно, что незадолго до смерти актрису ограбили: у нее украли бриллианты и дорогую картину.
После этого Цывина позвонила в "Прямой эфир" и просила помочь: она боялась, что полиция не заведет дело. Тогда съемочная группа приехала к Ирине и зафиксировала беспорядок на туалетном столике и пустующие гвозди в стене, где висела картина Арона Буха.
Искусствоведы сказали Цывиной, что это явно был заказ.
В студии программы подруги актрисы признаются, что до сих пор не могут поверить в ее смерть.
Продюсер Елена Борисова говорит, что Ирина никогда не жаловалась на какие-либо недомогания. Более того: 7 апреля она еще играла на сцене — смешила публику в антрепризе.
Ирина Грибулина, которая дружила с Цывиной больше 30 лет, говорит, что в последнее время Ирина не пила и была очень активна. Она строила планы на ближайшее время: 20 апреля у нее должна была состояться презентация новой книги о Евстигнееве, 21-го – спектакль.
Журналист Ольга Квасьневская, которая брала интервью у актрисы всего неделю назад, тоже не верит, что Ирина умерла от сердечного приступа. Она, как и подруги Цывиной, говорит, что Ирина в последнее время была жизнерадостна и строила много планов на будущее – в том числе открыть школу имени Евгения Евстигнеева.
Последний возлюбленный Цывиной актер Денис Сердюков рассказывает, что в течение 17 апреля переписывался с Ириной по мессенджеру, и ничто не предвещало трагедии.
Более того: Денис уверяет, что около двух недель назад Ирина сказала ему, что беременна. Он надеется, что эту экспертизу медики тоже провели. "Для меня это важно", – говорит Сердюков.
Почему Цывина считала число 18 роковым? Действительно ли она верила в "порчи" и разного рода недобрые предзнаменования? Зачем актриса собиралась продавать свои дорогостоящие картины, и на что собиралась потратить деньги? Знает ли об ограблении сын Ирины?
Правда ли, что они с матерью не ладили, он воровал у нее деньги, выживал из квартиры и слишком поздно вызвал скорую? Где на самом деле сын нашел тело Ирины? Могло ли это быть убийство? Правда ли, что актриса могла привести с улицы "первого встречного" попить чаю? И на чьи средства будут хоронить Ирину Цывину?
Программа "Андрей Малахов. Прямом эфир" – о внезапном уходе из жизни 55-летней актрисы, последних месяцах жизни и возможных причинах ее смерти.
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