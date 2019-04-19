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19 апреля 201917:30

Подросток сломал нос школьному охраннику в Татарстане. Видео

Youtube/Вечерняя Казань

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевший конфликт между учениками и охранником. По данным СМИ, события, попавшие в объектив, разворачивались в минувший понедельник, 15 апреля, в школе № 25 города Альметьевска.

 

По предварительной версии, охранник сделал замечание юноше, являющемуся учеником 10 класса. В ответ на это молодой человек атаковал мужчину, свалил его на пол и якобы сломал нос.

Как сообщает "КП-Казань", охранника обвинили в том, что он находился в состоянии опьянения на работе и сам спровоцировал потасовку, однако, по некоторым сведениям, это не соответствует действительности и школьники напали на взрослого, который был трезв, первыми.

Издание утверждает, что охранник уволен – таким образом руководство учебного заведения попыталось скрыть инцидент, избежать огласки и неизбежных проверок с возможными неприятными последствиями.

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