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Кто заказал Скачко: громкие подробности обыска и исчезновения журналиста
"Я находился, нахожусь и буду находиться там, где посланные меня убить не получат свои звездочки за мое устранение", — заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" украинский журналист Владимир Скачко, преследуемый властями Незалежной за якобы госизмену.
Журналист вынужден скрываться от властей Украины, так как на него ведется охота с целью ликвидации. Из больницы, куда Скачко попал на второй день после обыска, ему помогли бежать друзья.
В Москву на эфир "Вечера с Владимиром Соловьевым" он приехал также благодаря своим друзьям. Журналист подтвердил, что в России оказался добровольно. Никакие российские спецслужбы его не похищали. "Я рад, что здесь оказался", — сказал он.
Скачко рассказал о подробностях обыска: "Ворвалось одиннадцать оперативников, двое понятых и женщина — доктор филологических наук". Последняя на месте делала анализ статей журналиста, объявляя их маркерами и нарративами российской пропаганды, за которые грозит статья о госизмене.
Скачко полагает, что обыск вели люди, проводившие аналогичное мероприятие против Кирилла Вышинского:
"Они искали хоть какие-то доказательства, высосанные из пальца, чтобы связать меня и Вышинского в некую группу. А это уже совсем другая статья и тяжесть обвинения".
Журналист также ответил на самый важный вопрос — за что его заказали? "Я думаю, что они узнали, что у меня оказались все документы по последней, самой наглой и самой циничной, сделке Порошенко – это воровство в "Укрзалiзнице": покупка так называемых американских тепловозов в количестве 30 штук за 140 миллионов долларов. Эти тепловозы нужны Украине как собаке пятая нога. Но демонстрируя свою преданность Западу и отрыв от России, Порошенко коррупционировал свою страну и, видимо, хотел коррупционировать Дональда Трампа, пообещав ему покупать пенсильванский уголь и тепловозы. На каждом тепловозе ребята поднимали 3,2 миллиона долларов! В результате украдено 126 миллионов", — пояснил Скачко, предоставив целую кипу соответствующих документов.
Журналист рассказал и про другие схемы махинаций действующей власти, подытожив:
"За пять лет президентства воровство Порошенко и его компании исчисляется, по разным данным, от восьми до пятнадцати миллиардов долларов".
"За свой карман порошенковцы сожрали свою страну, и они должны за это ответить", — заключил Скачко, выразив готовность выступить и предоставить все доказательства.
В начале марта у известного киевского журналиста Владимира Скачко прошел обыск. Ему вручили повестку на допрос по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Якобы он отрывал Крым посредством статей, в которых в 2014 году просто писал правду. После обысков журналист попал в больницу, из которой исчез. Позже оказалось, что дело не в статьях пятилетней давности, а в том, что Владимир Скачко вел журналистское расследование и выяснил, как Порошенко ворует огромные деньги у собственного народа и наживается на войне.
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