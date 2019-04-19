Тема:

Выборы на Украине 13 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
19 апреля 201919:02

Хромая утка? При входе на стадион Порошенко споткнулся, но удержался на ногах

EPA

Сторонники двух кандидатов в президенты Украины уже собрались в ожидании дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

На разогреве перед началом словесного боя выступали музыкальные группы. Сторонники Порошенко и Зеленского, как и трибуны для их выступления, разделены "поясом" полицейских.

На крышах соседних зданий находятся снайперы.

По данным источников в журналистской среде, команду главы государства одели в бронежилеты, передает РИА Новости.

За несколько минут до начала дебатов оба кандидата уже прибыли на киевский стадион "Олимпийский". Как пишут украинские СМИ, которые ведут прямую трансляцию, перед входом на стадион Порошенко споткнулся, но удержался на ногах.

Перед началом "баттла" состоялась жеребьевка, первое слово предоставлено кандидату от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому.

Прямую трансляцию кандидатов в президенты Украины также можно будет смотреть на телеканале "Россия 24" и сайте Вести.Ru.

Ранее по теме

Сейчас

19:35

В Москве перед Песахом подожгли еврейскую академию

19:24

Зеленский поведал о двух Порошенко

19:15

Зеленский все же пожал руку Порошенко

18:47

Хотина отправили под домашний арест

17:52

США заявили, что Россия "вмешивается в дела многих стран"

16:17

Из-за пожаров в Забайкалье ввели режим ЧС

16:05

Порошенко заявил Зеленскому, что основное задание – не рассмешить Путина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Порошенко согласился отказаться от друга и вслед за Зеленским встал на колени

Порошенко согласился отказаться от друга и вслед за Зеленским встал на колени

12 минут назад
#СеемДобро. Ольга Скабеева. YouTube стрим

#СеемДобро. Ольга Скабеева. YouTube стрим

2 часа назад
Свастика и огонь: в Москве перед Песахом атаковали еврейскую академию

Свастика и огонь: в Москве перед Песахом атаковали еврейскую академию

36 минут назад
США заявили, что Россия "вмешивается в дела многих стран"

США заявили, что Россия "вмешивается в дела многих стран"

2 часа назад
Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты

Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты

2 часа назад
Порошенко не ответил на вопросы Зеленского и заявил, что ему не стыдно

Порошенко не ответил на вопросы Зеленского и заявил, что ему не стыдно

21 минута назад
В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник

В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник

3 часа назад
Хотина отправили под домашний арест

Хотина отправили под домашний арест

1 час назад
Лукашенко рассказал о преемнике и потере разума

Лукашенко рассказал о преемнике и потере разума

6 часов назад
Хищение миллиарда: арестован глава коллегии адвокатов Сергей Юрьев

Хищение миллиарда: арестован глава коллегии адвокатов Сергей Юрьев

5 часов назад
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

51 минута назад
ЦИК Украины отказал иудеям

ЦИК Украины отказал иудеям

1 час назад
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

5 часов назад
Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

18.04.2019 12:00
"Колония женского режима". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Колония женского режима". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

18.04.2019 11:45
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

15.04.2019 12:58
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15.04.2019 08:13
"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

20 минут назад
Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

1 час назад
Поиски японского F-35 продолжаются. Пока безуспешно

Поиски японского F-35 продолжаются. Пока безуспешно

1 час назад
СМИ поведали о "теневой" команде Зеленского

СМИ поведали о "теневой" команде Зеленского

1 час назад
Даниил Медведев: это моя лучшая победа

Даниил Медведев: это моя лучшая победа

2 часа назад
Ситуация с КНДР: Ким написал Путину телеграмму, а Помпео пообещал давить дальше

Ситуация с КНДР: Ким написал Путину телеграмму, а Помпео пообещал давить дальше

2 часа назад
Кто заказал Скачко: громкие подробности обыска и исчезновения журналиста

Кто заказал Скачко: громкие подробности обыска и исчезновения журналиста

2 часа назад
Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали

Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали

2 часа назад
Instagram отреагировал на новости от скрытых лайках

Instagram отреагировал на новости от скрытых лайках

3 часа назад
МЧС готово помочь с Нотр-Дам-де-Пари

МЧС готово помочь с Нотр-Дам-де-Пари

3 часа назад
Украинский эксперт: запрет на российский уголь - привет олигарху Ахметову

Украинский эксперт: запрет на российский уголь - привет олигарху Ахметову

3 часа назад
"Роснефть" пожаловалась на "откровенную ложь" Reuters

"Роснефть" пожаловалась на "откровенную ложь" Reuters

3 часа назад
У ФПЦ появились первые канонизированные святые

У ФПЦ появились первые канонизированные святые

4 часа назад
Российский десантный корабль вернулся в порт на буксире

Российский десантный корабль вернулся в порт на буксире

4 часа назад
Cygnus успешно состыковался с МКС

Cygnus успешно состыковался с МКС

5 часов назад
Карен Аванесян пробрался на телевидение обманом, а стал звездой благодаря носу

Карен Аванесян пробрался на телевидение обманом, а стал звездой благодаря носу

5 часов назад
В России появятся частные кладбища

В России появятся частные кладбища

5 часов назад
Перечислены угрозы безопасности на Северном Кавказе

Перечислены угрозы безопасности на Северном Кавказе

5 часов назад
Облитый фекалиями в Одессе Мустафа Найем уверен, что он на правильном пути

Облитый фекалиями в Одессе Мустафа Найем уверен, что он на правильном пути

6 часов назад
Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов

Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов

7 часов назад
Ядерная война: Песков прокомментировал молчание американцев

Ядерная война: Песков прокомментировал молчание американцев

7 часов назад
В Ираке запретили популярные онлайн-игры PUBG и Fortnite

В Ираке запретили популярные онлайн-игры PUBG и Fortnite

7 часов назад
Дом Наркомфина: эксперт рассказала, как реставрируют памятник конструктивизма

Дом Наркомфина: эксперт рассказала, как реставрируют памятник конструктивизма

8 часов назад
Весна по расписанию: в выходные погода порадует теплом

Весна по расписанию: в выходные погода порадует теплом

9 часов назад
Россияне не желают закладывать водителей, "закладывающих за воротник"

Россияне не желают закладывать водителей, "закладывающих за воротник"

9 часов назад
Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше

Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше

10 часов назад
Старые игры "воскрешают", улучшая графику нейросетями

Старые игры "воскрешают", улучшая графику нейросетями

11 часов назад
Facebook хранил миллионы паролей к Instagram в&nbsp;открытом виде

Facebook хранил миллионы паролей к Instagram в открытом виде

13 часов назад
Россиян ждет всеобщая диспансеризация

Россиян ждет всеобщая диспансеризация

18.04.2019 13:42
Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"

Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"

18.04.2019 11:53