Парад ретро-автомобилей прошел в центре Екатеринбурга. Автолюбители представили свои детища — полностью отремонтированные старинные машины, сообщает ГТРК "Урал".

Как рассказали организаторы, мероприятие прошло в преддверии большого автомобильного праздника. Летом в столице Урала приедут автомобилисты со всего мира для участия в соревнованиях на ретро-машинах. Никто из них не будет заранее знать, по какому маршруту предстоит двигаться. Так что для участников главной задачей будет — не заблудиться в городе и выбрать правильное направление, поделился председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский.

Весенний ретро-проезд произвел на зрителей сильное впечатление. После парада можно было прокатиться на раритетных автомобилях по улицам города.