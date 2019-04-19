Зеленский все же пожал руку Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на поле спорткомплекса "Олимпийский" в Киеве после жеребьевки поднялся на общую сцену и пожал руку своему сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому. По плану дебатов кандидаты на пост президента должны были выступать на разных сценах.

"Порошенко идет к нам, — удивился Владимир Зеленский. — Надо было расстояние делать. А как же сторонники Порошенко?"

После рукопожатия и обмена несколькими фразами Зеленский и Порошенко начали дебаты. Первым по жребию пришлось выступать Зеленскому. Сторонники Порошенко и Зеленского, многие из которых укрыли плечи украинскими флагами, подтянулись к сцене.

Сайт Вести.Ru в прямом эфире транслирует дебаты Зеленского и Порошенко. Эксперты комментируют дебаты на киевском стадионе на телеканале "Россия 24".

Владимир Зеленский заявил, что пришел сломать систему. Он назвал себя результатом ошибок и обещаний действующего главы государства Петра Порошенко.

"Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему", — отметил Зеленский.

Сторонники кандидата в президенты Украины Петра Порошенко попробовали освистать и перекричать Владимира Зеленского. Он обратился с просьбой к аудитории кричать тише, чем более, что к дебатам приковано внимание всего мира. Зрители, правда, это проигнорировали.

Зеленский заявил, что украинцы сделали после Майдана неправильный выбор: "На самом деле есть два Порошенко. Мы голосовали за одного, а получили другого".

В ответ Порошенко обвинил Зеленского в том, что он уклонялся от воинской повинности. Зеленский ответил ему обвинением тем, что он с Украины никуда не уезжал, что мешало ему вручить повестку? А на обвинение Порошенко в том, что Зеленский – неопытный политик, а украинцам не стоит выбирать кота в мешке, оппонент действующего президента ответил словами: "Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".