В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН России по Астраханской области, в колонии проводился "плановый общий обыск с привлечением отдела специального назначения". Физическая сила и специальные средства к осужденным не применялись. Сейчас колония работает в штатном режиме.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в колонию ввели спецназ для предотвращения беспорядков.

Между тем Общественная наблюдательная комиссия Астраханской области намерена в ближайшее время проверить обстановку в колонии. Представитель ОНК рассказал РИА Новости, что к ним обратилась женщина, чей муж находится там. Она рассказала, что "там происходят какие-то события".