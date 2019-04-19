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19 апреля 201921:55 Антон Лядов

Упражнения в остроумии: Зеленский и Порошенко потягались друг с другом на стадионе

Главное предвыборное шоу Украины состоялось. Только что на стадионе "Олимпийский" в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты. Выступление Порошенко несколько раз зрители прерывали скандированием слова: "Позор". А на обещание Зеленского отвести оппонента к прокурору толпа взорвалась аплодисментами. Своих сторонников Порошенко свозил автобусами со всей страны. А затем маршем провел по центру Киева. Но чьих сторонников в итоге оказалось на стадионе больше — до конца осталось не ясно. Для тех, кто не смог попасть на стадион, украинские спортбары организовали прямую трансляцию.

Час, выделенный на дебаты, уже прошел, но дискуссия в самом разгаре. Гимн Украины кандидаты слушали каждый на своей сцене. После Порошенко в сопровождении свиты охранников спустился и проследовал на сцену Зеленского.

"И требовалось нам делать две сцены?" – удивился при этом Владимир Зеленский.

Кандидаты поднимаются на сцену, несмотря на предвыборные оскорбления друг друга жмут руки. Подбрасывают монетку. И начинает Зеленский. Слово дают каждому по очереди. Но в выражениях не сдерживается ни один.

"Существует два господина Порошенко, — раскрывает тайну украинским избирателям Владимир Зеленский. – Первый – прекрасный оратор, специалист – появляется тогда, когда есть камеры. А потом, когда камеры выключают, появляется другой – такой Петр Второй. Первый говорит, что в платежках за коммуналку будет минус, а другой тихо делает "Роттердам плюс", — берет быка за рога Владимир Зеленский.

"Вы сами, пан Владимир, сказали, что вы – кот в мешке, — срывается на крик в ответ Петр Порошенко. – Вы не кот в мешке. В вашем мешке – черные коты".

"Я не ваш оппонент. Я ваш приговор!" – поясняет Порошенко свою роль на президентских выборах Владимир Зеленский.

"Вы обертка. Обертка, которая покрывает тех, кто с 2013 года убежал из нашей страны, а сегодня хочет в этой обертке вернуться", — видимо, решил напомнить о своем знании кондитерских технологий президент Украины Петр Порошенко.

Речь кандидатов периодически заглушают крики "Ганьба!" — "Позор!"

Между сторонниками кандидатов буфер безопасности: ограждения и кордоны полиции. На крышах соседних зданий — снайперы. На дебаты оба кандидата прибыли на "Мерседесах". У Порошенко — модель на несколько лет новее. При этом сцена масштабнее получилась у Зеленского. Полноценная трибуна со сводом, а у Порошенко — небольшая платформа под стеклянным козырьком.

Районы вокруг стадиона оцепили задолго до начала: повсюду огромные очереди. Сектор Порошенко заполнился первым. Группу поддержки он собирал с обеда. Одна из первых колонн — люди с черно-красным флагом радикальной организации УНА-УНСО (организация запрещена в России) двигались от Майдана. Там для действующего президента собрали еще одну сцену. Порошенко, которого прикрывал широкоплечий охранник, выходил на сцену под звуки украинской бандуры.

Женщина в красном наряде в пол переводила речь Порошенко на язык жестов. Всем пришедшим он раздавал задания.

"Я обращаюсь к каждому из вас: прошу вас 21 апреля прийти на выборы и обязательно привести родных. Задание: прошу убедить минимум трех сторонников Зеленского и других кандидатов и привести их на избирательный участок", — обратился президент Украины Петр Порошенко к собравшимся на стадионе.

Приказной тон Порошенко, судя по всему, удивлять не должен, учитывая фотографии, которых множество в соцсетях.

"Людей из пригорода и других городов привозили в Киев на дебаты. Высадили людей, и толпой в метро. Зачем в центре города светиться?" – отмечают в соцсетях очевидцы происходящего.

По Киеву, впрочем, маршировали все равно на фоне автобусов с билетами в руках.

- Откуда у вас билеты? Вы его через организацию получили?

- Да, организация раздавала.

Владимир Зеленский к сторонникам обращался еще накануне в вечерний прайм-тайм в костюме, гладковыбритый — избавился от характерной щетины. Отвечая на острые вопросы о связи с банком, ранее принадлежавшем олигарху Игорю Коломойскому, выступал в привычном для себя жанре.

- У вас свои деньги в ПриватБанке есть?

"Есть", — подтвердил Зеленский.

- В ПриватБанке, много?

"Ну, что-то есть. Вам помочь деньгами?" – обратился Зеленский сочувственно к журналистке.

- Главное, чтобы вам хватило, чтобы вам не приходилось коррупционными схемами в ходе президентства заниматься, — не сдрейфила перед кандидатом в президенты ведущая.

На вечернем телешоу Зеленский представил свою команду. Когда аргументов не хватало, выручали заготовленные фразы.

"Если сравнивать двух кандидатов, то мне кажется, что лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре", — напомнил Зеленский о том, что Порошенко любит сравнивать его с "котом в мешке".

Насколько серьезный это аргумент, станет ясно примерно через 40 часов. Пока кандидаты упражняются в остроумии, украинские журналисты подсчитали, во сколько обошлось шоу на стадионе в формате рок-концерта, и сколько ушло на агитацию в целом.

"Чтобы провести песенный конкурс у себя, участники тратили на проведение десятки миллионов евро. Украине в 2017 году проведение "Евровидения" обошлось в почти 20 миллионов евро. Такую же сумму вместе Петр Порошенко и Владимир Зеленский потратили на президентскую кампанию", — поясняют эксперты.

Люди в центре Киева по-прежнему остаются на стадионе "Олимпийский". И вопросов к кандидатам после дебатов стало еще больше.

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