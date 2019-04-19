Reuters не комментирует обвинения "Роснефти"

Международное информационное агентство Reuters отказалось комментировать заявления российской компании "Роснефть".

"Мы отказываемся от комментариев", — сказала РИА Новости представитель агентства.

Публикация Reuters была посвящена работе нефтяников в Венесуэле. Якобы Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через РФ​​​.

В "Роснефти" назвали этот эксклюзив ложью. По мнению компании, Reuters "систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации". Компания намерена обратиться в правоохранительные органы.