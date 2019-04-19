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19 апреля 201921:30 Александр Карпов

5% за литр себе в карман: раскрыта схема мошенничества на автозаправках

На севере Москвы задержаны трое сотрудников автозаправки, которые наживались на клиентах, плативших наличными. Как только клиент передавал деньги кассиру, мошенники использовали пластиковые карты, дающие право на 5-процентную скидку с каждого литра бензина, а разницу клали себе в карман.

Ранним утром спецназовцы ФСБ постучали кувалдами сразу в 43 двери. Столь масштабные обыски были проведены в ходе расследования многомиллионного мошенничества с топливными картами.

- Что за клиентская карта, происхождение ее?

- Получали, выдавали, блокировали, Ну, я ими торгую.

- Кому передаете карты?

- Физическим, юридическим лицам передаю.

Речь о корпоративных пластиковых карточках для бензозаправок, которые выпускают процессинговые фирмы по соглашению с топливными компаниями.

"Топливная карта приобретается предприятием с целью оптимизации затрат на топливо. Все дело в том, что при расчете топливными картами на заправке мне не нужно выдавать наличные водителю", — объясняет Павел Баженов, президент Независимого топливного союза.

По версии следствия, водителям карты не доставались, аферисты отдавали их своим сообщникам — операторам АЗС.

"Когда клиенты оплачивали услуги наличными денежными средствами, злоумышленники производили безналичную оплату, используя пластиковые карты различных процессинговых компаний, дающих право на получение 5% скидки на покупку каждого литра бензина, после чего в обход кассы злоумышленники забирали разницу себе", — рассказывает Екатерина Гузь, заместитель начальника пресс-центра ГУ МВД России по Москве.

- За что вас задержали?

- Нашли карты и доставили сюда.

- Просто нашли карты в кармане и доставили?

- Не в кармане, на станции нашли.

Пока полиция вскрывала двери, подозреваемые, как оказалось, спешно уничтожали улики. Разрезанные карточки раскиданы по всей улице. Среди задержанных — сотрудники процессинговых компании и операторы АЗС.

- Якобы мы обналичиваем топливные карты. Мы проводим как положено — наличные за наличные, топливные карты за топливные, банковские карты за банковские.

- Вину не признаете?

- Вину не признаю.

Кроме увесистых пачек наличных оперативникам при обысках удалось обнаружить и черную бухгалтерию.

"Обкрадывали не человека в такой схеме, а обманывается предприятие", — объясняет Павел Баженов, президент Независимого топливного союза.

Как полагают следователи, махинации осуществлялись сразу на сотнях заправок в Москве и области. Общий объем похищенного может достигать сотен миллионов рублей.

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