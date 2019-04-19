Не надо изобретать велосипед: в Москве эксперты по мегаполисам обменялись опытом
Как спасти современный мегаполис от транспортного коллапса? Эксперты из Амстердама, Берлина, Буэнос-Айреса и Сингапура делятся своими рецептами на саммите по развитию транспорта в Москве. Среди предложений — и поддержка краткосрочной аренды автомобилей, и создание городских зон без машин, и даже популяризация велопроката.
В подземелье вслед за белой табличкой. Иностранцы не только фотографируются в метро. Они еще в нем неплохо разбираются. Да, они говорят, что наше метро как музей. Но важно убедиться, как оно справляется со своей основной, транспортной задачей.
Никогда не удавалось на метро передвигаться так медленно, особенно для того, чтобы рассказать иностранцам, что на метро передвигаться быстро.
Как раз это и показали гостям. Интеграцию нового Большого кольца в систему метро, которому уже больше восьми десятков лет. Из "Делового центра" — в центр исторический с обязательной демонстрацией того, что же будет дальше.
"Я думаю, что здесь показывают, как должно быть, но... мы же ходили и по существующим станциям, чтобы почувствовать и убедиться, как это сейчас. Здесь же мы ощущаем потенциал. Поэтому и то, и то — интересно", — делает первые выводы заместитель руководителя управления наземного транспорта Сингапура Джереми Яп.
Джереми — специалист по наземному транспорту. Он знает все про автобусы и такси в Сингапуре. И знает, как связать это с железной дорогой. Сегодня спец из Сингапура рассказывает, как транспортная система устроена у них, чтобы специалисты из других мегаполисов могли сравнить.
"Посмотреть любые инновационные решения, которые в разных городах мира есть, и самое лучшее собрать и использовать в Москве, — рассказывает о цели проводимого симпозиума глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. — В первую очередь, конечно, это развитие массовых видов транспорта. Таких как метрополитен, таких, как пригородное железнодорожное транспортное сообщение. Это таи акцент, в который вкладывают основные средства не только Москва, но и все крупные международные мегаполисы, которые здесь присутствуют — это и Пекин, это и Париж, и Лондон, и Сингапур".
Здесь сразу видно, что проблемы мировых миллионников очень похожи. Пусть даже по ту сторону океана, на побережье в Аргентине, точнее — в Буэнос-Айресе.
"У нас три миллиона граждан проживает в городе, — рассказывает об особенностях аргентинского мегаполиса представители Буэнос-Айреса. — Но у нас 8 миллионов посещает город ежедневно!"
Кутузовский проспект по-аргентински — 12 полос! Как теперь избавиться от машин? Альтернатива — метробусы, отдельная автобусная дорога. В Буэнос-Айресе тоже убирают машины из исторического центра. В чем-то это похоже на московский подход. Города сравнивают свои концепции будущего.
И тут становится ясно: уже не надо изобретать велосипед — нужно просто взять велосипед. В Амстердаме их уже больше, чем самих горожан. Дорожки, знаки, стоянки, даже душ на работе есть почти у всех.
"В среднем, у каждого жителя один-два-три велосипеда. Правда, у нас с моей девушкой их 10! Но я скорее исключение! Да-да! Если нужно, я могу поделиться. У меня есть гоночный, есть горный, для поездок по магазинам. Могу прямо открыть велошеринг!" – рассказывает инновационный менеджер министерства инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Арьян ван Влиет.
Зато Голландия до сих пор не может решить, как быть с электросамокатами. А в Москве скоро начнется их второй сезон. Через неделю откроется и велопрокат — велосипедов станет в два раз больше, чем было прошлым летом. Новая мобильность — называют такой подход здесь на транспортном саммите.
Похожий на Москву по климату канадский Монреаль. Задачи те же: меньше машин, больше пеших возможностей, альтернативного транспорта.
"В Монреале немножко иначе — уклад жизни у нас приблизительно один. А здесь в Москве — большая палитра разных социальных групп. Поэтому развивается не только общественный транспорт, но и так называемая "новая мобильность", электротяга, хотя понятно, что к этому стремятся сейчас все мегаполисы", — поясняет руководитель канадской транспортной компании Филипп Шнобб.
Личный транспорт с улиц вытесняет каршеринг. Да так, что Москва уже на втором месте после Токио по развитию каршеринга. Одной машиной в день пользуется шесть человек. Значит, шесть машин уже освободило дорогу. Важно еще, чтобы путь в городе был быстрым и комфортным.
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