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19 апреля 201920:48

Шарлиз Терон призналась, что растит трансгендера

EPA

43-летняя американская актриса Шарлиз Терон призналась, что ее 7-летний приемный сын Джексон, скорее всего, будущий трансгендер. Звезда рассказала, что с трех лет воспитывает мальчика как девочку, сообщает Daily Mail.

Шарлиз Терон уже видели гуляющей с мальчиком, который был одет в юбку. Волосы на голове у Джексона были заплетены в косички.

Актриса говорит, что Джексон – такая же девочка, как и его трехлетняя сестра Августа.

"Я бы воспитывала его как мальчика, если бы в возрасте трех лет он не взглянул на меня и не сказал: "Я не мальчик", — рассказала Терон.

Звезда добавила, что ее задача – обеспечить детям максимально комфортное будущее и помогать им не стесняться быть собой.

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