Нотр-Дам заново построили в игре No Man's Sky

Пользователь онлайн-игры No Man's Sky воссоздал в ней фасад сгоревшего собора Парижской Богоматери. На это у него ушло пять часов, сообщает Kotaku.

Кадры с изображением своего творения игрок опубликовал на популярном интернет-форуме Reddit.

Игрок "восстанавливал" частично уничтоженный огнем собор с помощью плагина, который позволяет создавать объекты в No Man's Sky с помощью 3D-редактора Blender.

Фасад виртуального Нотр-Дама, который игрок возвел на одной из планет в игре, состоит из двух тысяч элементов.

Ранее сообщалось, что полную трехмерную модель Нотр-Дама обнаружили в игре Assassin's Сreed.