"Ахмат" минимально обыграл "Анжи" в кавказском дерби

В матче 24-го тура российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" на выезде в Каспийске обыграл махачкалинский "Анжи" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 77-й минуте забил полузащитник Олег Иванов.

"Ахмат" одержал третью победу в последних пяти играх и с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Анжи" довел безвыигрышную серию до шести матчей (5 поражений, 1 ничья) и расположился на 15-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре чемпионата России грозненцы 24 апреля примут "Краснодар", а махачкалинцы в тот же день на поле "ВЭБ-Арены" в Москве сыграют с местным ЦСКА.