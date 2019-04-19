Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

В США вынесен приговор семейной паре, которая всячески издевалась над своими 13 детьми и держала их закованными в цепи. Суд приговорил 57-летнего Дэвида Турпина и 49-летнюю Луиз Турпин к пожизненному тюремному заключению, сообщает "Интерфакс".

Жуткая история вскрылась в начале 2018 года. В полицию позвонила 17-летняя девушка, которой удалось сбежать из дома. Она рассказала, что родители удерживают в заточении еще 12 ее братьев и сестер. Приехавшие на вызов полицейские были в шоке: дети были истощены, со следами побоев, некоторые были прикованы цепями к кроватям.

В ходе расследования выяснилось, что всех детей всегда одевали в одинаковую одежду, одинаково стригли, а также всегда выстраивали их по возрасту. В школу они не ходили, так как родители самостоятельно занимались их обучением.

В ходе суда обвиняемые признали свою вину по 14 составам преступления, в том числе в пытках и жестоком обращении с детьми.