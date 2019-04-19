Спецприз Московского кинофестиваля получила звезда "Английского пациента"

Спецприз "Верю. Константин Станиславский" за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам театральной школы получила звезда фильмов "Английский пациент" и "Список Шиндлера" — актер Рэйф Файнс.

Обычно награда вручается на закрытии Московского международного кинофестиваля, но на этот раз традиция нарушена. Картина режиссера Файнса "Нуреев. Белый ворон" открыла в киноцентре "Октябрь" внеконкурсную программу "Мир искусства" 41-го Московского кинофестиваля. Награду артисту вручал программный директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов, сообщает ТАСС.

"Спасибо, это большая честь, — ответил Файнс по-русски. — Просто быть здесь и представлять фильм — уже большая честь, но получить этот приз — просто нет слов".

Картина создавалась непросто. В ней очень много русского и французского языков.

"Но мы преодолели и это", — подчеркнул режиссер, сыгравший в киноленте одну из ролей.

"Я не планировал играть в этом фильме, но инвесторы вмешались и не давали денег, если меня не будет в этом фильме, так все и получилось", — пояснил Файнс, который играет педагога Нуреева.

Роль Нуреева исполнил Олег Ивенко, в картине также были заняты Алексей Морозов и Равшана Куркова.

За спиной самого Файнса – игра в фильмах о Гарри Поттере, ленты "Красный дракон", "Чтец", "Залечь на дно в Брюгге", "Отель "Гранд Будапешт" и фильмы про агента 007.

Актеры Александр Кузнецов и Ангелина Стречина стали лауреатами премии "Аванс" журнала "КиноРепортер". Кузнецов сыграл главную роль в фильме Рустама Мосафира "Скиф" и роль Скептика в фильме Кирилла Серебренникова "Лето", одну из главных ролей в фильме Александра Горчилина "Кислота".

Стречина сыграла роль Ольги Зуевой в фильме "На районе" и Алису Горовую в сериале "Молодежка".

Лауреаты получили традиционную хрустальную статуэтку в форме звезды.

Министр российской культуры Владимир Мединский отметил, что премия "Аванс" дает неплохую путевку в жизнь – три года назад ее получил такой малоизвестный начинающий актер, каким был Александр Петров.

Журнал "КиноРепортер" создан на базе российской версии The Hollywood Reporter. Журнал – официальный партнер 41-го Московского кинофестиваля. Обладателями премии становились Аглая Тарасова, Роман Курцын, Ирина Старшенбаум, Александр Паль, Милош Бикович, Юлия Александрова, Анфиса Черных и другие.

Московский кинофестиваль завершится 25 апреля 2019 года.