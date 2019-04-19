Разбился ехавший на похороны экс-президента Перу автобус. 8 человек погибли

На трассе в 150 километрах от Лимы перевернулся следовавший на похороны экс-президента Перу Алана Гарсии автобус. Жертвами катастрофы стали восемь человек. Еще 49 пассажиров транспортного средства пострадали в этом ДТП.

Предварительной причиной аварии считается то, что уставший водитель уснул за рулем, сообщает ТАСС. Всего в автобусе было 68 человек.

Экс-президент Перу покончил жизнь самоубийством 17 апреля, когда к нему домой с ордером на арест пришли сотрудники прокуратуры. Политика с огнестрельным ранением еще живым доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось.

Бывшего главу Перу подозревали в получении взятки в 100 тысяч долларов от бразильской строительной компании Odebrecht pа помощь в заключении выгодных контрактов.

Алан Гарсия свою вину отрицал. Он был во главе Перу с 1985 года по 1990 год и с 2006 года по 2011 год. После обвинений в коррупции Гарсия с 17 ноября по 3 декабря 2018 года укрывался в посольстве Уругвая. Когда ему отказали в убежище, то он покинул дипломатическую резиденцию.