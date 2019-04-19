ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв "Авангард"

В четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ столичный ЦСКА в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" (3:2 ОТ) и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Армейцы уступали 0:2 по ходу встречи, но за три минуты до сирены восстановили равенство в счете и перевели игру в овертайм.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда шайбы забросили Сергей Шумаков (13-я минута) и Коди Франсон (18), а у гостей голами отметились Кирилл Капризов (24) и Константин Окулов (58). Победу армейцам принес Максим Мамин, забросивший шайбу на 18-й минуте овертайма.

Первые три игры завершились победами московской команды – 5:2, 3:0 и 2:0. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу амерйцев.

ЦСКА – первый клуб в истории КХЛ, который в одном сезоне выиграл и регулярный чемпионат и Кубок Гагарина. "Авангард" же стал первым клубом в истории лиги, который уступил в финальной серии всухую.