Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте

В субботу, 20 апреля, успешно завершилось плавание через Тихий океан полностью незрячего японского моряка Мицухиро Ивамото. В путешествии длиной около 10 тысяч километров Ивамото оказывал ограниченную поддержу его спутник, гражданин США, лишь сообщавший о направлении ветра и других технических деталях, но не принимавший участия в управлении яхтой и парусами.

По данным информационного агентства Kyodo, успешное плавание подобного рода через Тихий океан без единого захода в порты было осуществлено впервые.

24 февраля текущего года 52-летний Ивамото вышел из американского порта Сан-Диего в Калифорнии, сообщает ТАСС. 20 апреля в соответствии со своим планом он вошел в порт города Иваки, расположенный на северо-восточном побережье острова Хонсю. Там моряка встречали многочисленные местные жители.

В 2013 году Мицухиро Ивамото уже предпринимал попытку совершить такое же плавание из Японии в США. Но его яхта потерпела крушение, столкнувшись с китом. Самого путешественника и его помощника тогда спасли ВМС Японии.