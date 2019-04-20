Великобритания осудила убийство журналистки Лайры Макки в Северной Ирландии

Власти Великобритании осудили убийство журналистки Лайры Макки в Северной Ирландии. В ночь на пятницу, 19 апреля, там произошли беспорядки.

Все началось из-за полицейской операции в городе Дерри — искали оружие и боеприпасы у радикалов. Те открыли огонь и начали забрасывать патрульные автомобили "коктейлями Молотова". Журналистка Макки получила смертельное ранение.

В полиции это назвали терактом. Там считают, что нападение организовала группировка "Новая ирландская республиканская армия". Она выступает за отделение Северной Ирландии от Великобритании и объединение с Республикой Ирландия, напоминает телеканал "Россия 24".