Подведены итоги прохождения отопительного сезона в регионах России

Прошедший отопительный сезон не доставил серьезных проблем ни энергетикам, ни сотрудникам коммунальных служб. Итоги подвели на Всероссийском совещании "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/19 года".​

Энергосистема прошла максимум нагрузок в штатном режиме, аварий со значительными последствиями удалось избежать — таковы предварительные итоги отопительного сезона. В Министерстве энергетики говорят — хорошо к нему подготовились.

"Если раньше мы осуществляли выездные проверки на 70-80 субъектов энергетики, сегодня мы, помимо выездных проверок, оцениваем работу 400 с лишним компаний методом риск-ориентированного подхода", — отмечает министр энергетики РФ Александр Новак.

К тому же, подчеркнул министр, погода не преподносила дополнительных сложностей.

"Это нашло отражение в снижении интенсивности гололедообразования на линиях электропередач, а также в снижении массовых отключений из-за непогоды, которые носили точечный характер и не привели к длительным ограничениям потребителей. Что касается показателей производства и потребления электроэнергии – они были стабильны в период прохождения осенне-зимнего периода, выработка электроэнергии была выше, чем в прошлый осенне-зимний период, на 1,5 процента, а что касается потребления – на 0,1 процента", — комментирует ситуацию министр энергетики РФ Александр Новак.

Аварийность же, наоборот, снижается. Это подтвердили и в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Якушев особенно похвалил такие регионы, как Новосибирск, Белгород, Иваново, Краснодар. Но оговорился: некоторым субъектам нормально пережить зиму мешали объективные сложности — подорожание топлива накануне отопительного сезона.

"По мазуту не будет таких скачков, и, наверное, те субъекты РФ, которые как раз используют топочный мазут, в этом году уже не будут в такой ситуации. Что касается угля — мы сделали соответствующие выводы, и в субъектах, где уровень использования угля достаточно высокий, будем проводить подготовку к отопительному сезону в несколько ином режиме", — рассказал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Но есть и субъективная причина — давние долги перед ресурсоснабжающими организациями и платежная дисциплина в целом.

"Системными проблемами остаются задолженность организаций коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы, задолженность исполнителей услуг перед ресурсоснабжающими организациями, а также фактический уровень платежей за коммунальные услуги. Это наша старая болезнь, и год от года мы констатируем, что имеем какие-то успехи, но сказать, что серьезно переломили ситуацию, мы не можем", — объясняет глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Ситуацию могут изменить прямые платежи за коммунальные услуги. На эту систему в этом году уже перешли шесть регионов, еще 31 регион — частично.