Подведены итоги прохождения отопительного сезона в регионах России
Прошедший отопительный сезон не доставил серьезных проблем ни энергетикам, ни сотрудникам коммунальных служб. Итоги подвели на Всероссийском совещании "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/19 года".
Энергосистема прошла максимум нагрузок в штатном режиме, аварий со значительными последствиями удалось избежать — таковы предварительные итоги отопительного сезона. В Министерстве энергетики говорят — хорошо к нему подготовились.
"Если раньше мы осуществляли выездные проверки на 70-80 субъектов энергетики, сегодня мы, помимо выездных проверок, оцениваем работу 400 с лишним компаний методом риск-ориентированного подхода", — отмечает министр энергетики РФ Александр Новак.
К тому же, подчеркнул министр, погода не преподносила дополнительных сложностей.
"Это нашло отражение в снижении интенсивности гололедообразования на линиях электропередач, а также в снижении массовых отключений из-за непогоды, которые носили точечный характер и не привели к длительным ограничениям потребителей. Что касается показателей производства и потребления электроэнергии – они были стабильны в период прохождения осенне-зимнего периода, выработка электроэнергии была выше, чем в прошлый осенне-зимний период, на 1,5 процента, а что касается потребления – на 0,1 процента", — комментирует ситуацию министр энергетики РФ Александр Новак.
Аварийность же, наоборот, снижается. Это подтвердили и в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Якушев особенно похвалил такие регионы, как Новосибирск, Белгород, Иваново, Краснодар. Но оговорился: некоторым субъектам нормально пережить зиму мешали объективные сложности — подорожание топлива накануне отопительного сезона.
"По мазуту не будет таких скачков, и, наверное, те субъекты РФ, которые как раз используют топочный мазут, в этом году уже не будут в такой ситуации. Что касается угля — мы сделали соответствующие выводы, и в субъектах, где уровень использования угля достаточно высокий, будем проводить подготовку к отопительному сезону в несколько ином режиме", — рассказал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
Но есть и субъективная причина — давние долги перед ресурсоснабжающими организациями и платежная дисциплина в целом.
"Системными проблемами остаются задолженность организаций коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы, задолженность исполнителей услуг перед ресурсоснабжающими организациями, а также фактический уровень платежей за коммунальные услуги. Это наша старая болезнь, и год от года мы констатируем, что имеем какие-то успехи, но сказать, что серьезно переломили ситуацию, мы не можем", — объясняет глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
Ситуацию могут изменить прямые платежи за коммунальные услуги. На эту систему в этом году уже перешли шесть регионов, еще 31 регион — частично.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Мешок", "обертка" и падение на колени: дебаты без хлеба, но зрелищно
- Путин приказал усилить группировку МЧС в горящем Забайкалье
- Жена Быкова уточнила его состояние
- Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания
- Российские военные посадили самолет, нарушивший границу
Самое читаемое
-
Выстрелом в голову убит актер культового фильма
- "Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
- Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника
- Застали врасплох: режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных аферистов
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Задержан экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин
- Москва может отказаться от создания российско-китайского самолета
- Минэкономразвития оценило оборот попавших под запрет украинских товаров в $4,3 млрд
- Топ-10 самых несчастных экономик мира
- Иностранцы увеличили инвестиции в российские компании на 40%
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов
- УАЗ создал экспедиционную версию "Хантера" за миллион рублей
- Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Враг в отражении: что прыщи могут рассказать о здоровье
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Порошенко и Зеленский встретились на стадионе
- Кабриолет "Аурус" отрепетировал парад
- 5% за каждый литр себе в карман: новое мошенничество на АЗС
- Доклад Мюллера: с Путиным никто не сговаривался
- Знаменитый Вернисаж в Измайлове может пойти под снос
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Астрономы обнаружили древнейшую молекулу во Вселенной
- Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?
- Учёные восстановили функции мозга свиньи после смерти животного
- Чужой: метеор 2014 года пришёл не из Солнечной системы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?