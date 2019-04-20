Рашид Рахимов: исход матча с "Анжи" решил один эпизод

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Ахмат" на выезде в Каспийске обыграл "Анжи" с минимальным счетом – 1:0. Главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Мы понимали, что нас ждет тяжелый матч. Если взглянуть на предыдущие домашние матчи "Анжи" – соперникам махачкалинцев пришлось тяжело, – приводит слова Рахимова пресс-служба "Ахмата". – Два тайма сегодня различались. Не преодолевая эшелонированную оборону, мы отодвигались к своим воротам. Временами у нас было по 6-7 человек в зоне мяча, а в линии атаки — лишь 1-2 человека. Доставка мяча вперед была в такой ситуации бесполезна".

Рахимов сообщил, что в перерыве попросил команду искать зоны выше, во флангах, быстрее разворачивать игру: "во втором тайме многие моменты стали получаться. Но нам нужно было играть очень внимательно. Исход матча решил один эпизод. В этой ситуации нам важны были три очка".