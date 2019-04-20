Депутат Госдумы прокомментировал призыв США не пускать российские самолеты в Венесуэлу

Депутат Государственной думы Антон Морозов прокомментировал заявление официального представителя Государственного департамента США Морган Ортагус с призывом к странам мира не пускать самолеты России через свое воздушное пространство в Венесуэлу.

Ранее Морган Ортагус на своей странице в Twitter опубликовала призыв последовать примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в праве на пролет двум российским самолетам, которые перевозили грузы и пассажиров в Венесуэлу.

Как отметил депутат, заявление Ортагус некорректно. Российская Федерация и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полетов.

Также Морозов отметил, что подобная политика Соединенных Штатов может означать воздушную блокаду Венесуэлы, которую Россия называет недопустимой.

В настоящее время Венесуэла переживает экономический кризис, который усугубляется введенными против нее санкциями, напоминает РИА Новости.

В январе текущего года в стране начались протесты против президента Николаса Мадуро. Хуан Гуйадо, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, провозгласил себя временным руководителем государства.

Некоторые страны Запада во главе с Соединенными Штатами Америки заявили о признании Гуайдо. Россия, Турция, Китай и другие страны поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента. Кремль назвал "президентский статус" Гуайдо несуществующим.