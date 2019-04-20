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Выборы на Украине 53 минуты назад

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20 апреля 201901:45

ДНР сообщили о гибели трех ополченцев в ходе боев с украинскими силовиками

Трое ополченцев погибли в боях при попытке военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы управления ДНР Даниил Безсонов.

Как уточняется, украинские силовики двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек попытались скрытно проникнуть на территорию ДНР в районе населенного пункта Октябрь.

В ходе боев силовики потеряли четверых бойцов, еще пятеро получили ранения, сообщает РИА Новости.

Действия силовиков были направлены на срыв второго тура президентских выборов на Украине, который должен состояться 21 апреля.

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