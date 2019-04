Трамп: доклад Мюллера - незаконная фальшивка

Дональд Трамп считает, что доклад Мюллера по "российскому делу" сфабрикован демократами. Он призвал привлечь к правосудию всех "демократов-трампоненавистников", причастных к измене и шпионажу. Некоторые положения доклада Трамп охарактеризовал как "полный бред". Он также сообщил, что никогда не давал согласия на дачу показаний.

....big, fat, waste of time, energy and money — $30,000,000 to be exact. It is now finally time to turn the tables and bring justice to some very sick and dangerous people who have committed very serious crimes, perhaps even Spying or Treason. This should never happen again!