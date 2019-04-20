"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" в футболках с изображением Нотр-Дам-де-Пари

В центральном матче 33-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "Пари Сен-Жермен" примет "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. В знак поддержки собору Парижской Богоматери монегаски выйду на поле "Парк де Пренс" в специальной футбольной форме.

На передней стороне футболки будет изображена Святая Девота. Как сообщает пресс-служба "Монако", после игры футболки будут переданы епархии Монако, а затем проданы: деньги, собранные с продажи, будут отправлены на восстановление парижской святыни.

"Пари Сен-Жермен" с 81 очком занимает первое место в турнирной таблице, а монегаски расположились на 16-й строчке, имея в активе 32 очка. Игра состоится в воскресенье, 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери начался пожар. Справиться с огнем удалось только утром 16 апреля. В результате возгорания обрушились шпиль, часы и большая часть кровли. Основные несущие конструкции собора удалось спасти.