В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы

Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12. Кроме того, предпраздничные 30 апреля и 8 мая – сокращенные дни. Таким образом, из 31 майского дня россияне будут отдыхать 13.

Следующие "длинные выходные" наступят только в ноябре 2019 года: там праздники продлятся с 2 по 4 ноября, передает РИА Новости.

Первое мая – День труда. В 1886 году американские рабочие вышли в этот день на забастовку с требованием сократить рабочий день с 15 до 8 часов. Спустя три года идею поддержал Парижский конгресс трудящихся. С тех пор 1 Мая празднуется как Всемирный день солидарности трудящихся.