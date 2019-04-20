Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье. Они произошли по вине людей – из-за горевших мусора и порубочных материалов.

Как отметил Осипов, человеческий фактор сработал негативно. В одном месте горел мусор, он и стал причиной возникновения пожара на улицах села. В другом месте тлели опилки. Ветер раздул их и прогнал через степь до населенного пункта.

По словам Осипова, два пожара пришли "из-за границы", а по причине сильного ветра они быстро распространились по территории России.

Пожары в Забайкальском крае повредили более 150 домов, в том числе почти 100 жилых, 19 нежилых домов и 35 надворных построек. Огонь уничтожил 12 животноводческих стоянок.

В результате удара стихии пострадали 289 человек, из них 39 детей. 108 человек были эвакуированы, передает РИА Новости. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 78 человек.

Сейчас в связи со степными пожарами в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, огонь удалось ликвидировать в 11 населенных пунктах из 14, в трех — он локализован. Сильный ветер и резкие увеличения температуры воздуха являются причиной увеличения территории пожаров. МЧС России перебрасывает силы и средства в наиболее опасные регионы.

Всего в борьбе с пожарами задействованы 307 человек и 54 единицы техники.