Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить гражданку РФ Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Такая информация появилась в документах, направленных органами американской прокуратуры в суд по делу Марии Бутиной 19 апреля.

Документы были представлены судье Тане Чаткэн, председательствующей на процессе над россиянкой.

Ранее в пятницу, 19 апреля, защита Марии Бутиной настаивала на том, чтобы россиянке вынесли приговор к сроку заключения, который не превышает уже отбытый. Вынесение приговора Марии Бутиной, находящейся в заключении уже девять месяцев, назначено на 26 апреля текущего года.

Бутину обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов Америки. По утверждениям спецслужб США, Мария Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированной при министерстве юстиции США в качестве иноагента. Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля 2018 года – накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения и подписала документы о сделке с прокуратурой, напоминает ТАСС. Дата вынесения приговора не была объявлена по просьбе прокуратуры, которая предупредила о том, что процесс сотрудничества россиянки со следствием может продолжиться в течение некоторого времени.