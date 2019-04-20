Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне

В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля. Об этом СМИ сообщили правоохранительные органы штата.

По информации полиции, в результате стрельбы в Мельбурне, произошедшей ночью 14 апреля, получили ранения шесть человек. Один из них – охранник клуба Love Machine Халид Османи – скончался в тот же день от полученных ранений. Еще трех человек доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести, напоминает ТАСС. Два человека получили легкие травмы, не представлявшие угрозу для жизни. Врачи оказали им помощь на месте ЧП.

В настоящее время сотрудники отдела убийств продолжают расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном внедорожнике Porsche. Позднее его нашли сгоревшим. Правоохранители штата Виктория обратились к местным жителям с призывом предоставить любую информацию касательно местонахождения злоумышленника.