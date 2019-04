Представитель США по Украине пообещал Киеву долгую поддержку

Курт Волкер, американский представитель по Украине, пообещал Киеву поддержку и заверил, что США "останутся в стране надолго". Он сделал свое заявление в преддверии второго тура президентских выборов на Украине.

Волкер на странице своего Twitter пообещал поддержать "мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную" Украину, восстановленную, кроме того, в ее границах, "включая Крым".

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL