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Выборы на Украине 9 минут назад

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20 апреля 201906:15

Представитель США по Украине пообещал Киеву долгую поддержку

EPA

Курт Волкер, американский представитель по Украине, пообещал Киеву поддержку и заверил, что США "останутся в стране надолго". Он сделал свое заявление в преддверии второго тура президентских выборов на Украине.

Волкер на странице своего Twitter пообещал поддержать "мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную" Украину, восстановленную, кроме того, в ее границах, "включая Крым".

Американский спецпредставитель поддерживает Петра Порошенко, передает РИА Новости. Он считает, что президент "много работал и многого достиг", а предстоит сделать еще больше.

Ранее свою поддержку Порошенко высказал  госсекретарь США Майкл Помпео, которому украинский президент пожаловался на дебаты с Зеленским. Помпео пожелал Порошенко удачи и заверил, что США останутся с Киевом "бок о бок".

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