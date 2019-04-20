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20 апреля 201905:30

Алексей Миранчук об игре с ЦСКА: настраиваемся на победу, хотим в Лигу чемпионов

В центральном матче 24-го тура российской премьер-лиги столичный "Локомотив" на поле "РЖД Арены" сыграет с московским ЦСКА. Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

«Интересная игра, важная игра. Настраиваемся очень серьезно, – заявил Миранчук в интервью пресс-службе "Локомотива". – Ждем поддержку болельщиков, надеемся на положительный результат. Конечно, всегда нужно настраиваться на победу, а там игра покажет".

"В принципе, все от нас зависит, да и все понимают серьезность этой финишной прямой. Хотим в Лигу чемпионов, хотим порадовать болельщиков", – подытожил Миранчук.

"Локомотив" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на четвертой строчке, имея в активе 40 очков. Встреча состоится в субботу, 20 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

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