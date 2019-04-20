После вечернего "фарса в Олимпийском" на Украине настал день тишины

На Украине настал день тишины перед выборами президента. Агитация официально находится под запретом.

В Сети по-прежнему самая обсуждаемая тема — дебаты кандидатов, которые прошли накануне. Как только не называют встречу на стадионе "Олимпийский" в Киеве: "фарс", "карнавал", "лебединая песня Порошенко", "шоу". И все без исключения участники дискуссий отмечают высокий эмоциональный накал.

Первым сдержать тон не смог действующий президент, напоминает телеканал "Россия 24". Порошенко активно жестикулировал, бросался обвинениями, заявил, что Зеленский якобы дезертир и бегал от повесток из военкомата.

Тот в ответ заявил: главе государства он не оппонент, а, скорее, приговор. Отметил, что ни от кого не бегал, а наоборот — был всегда на виду. А после, на нервах, и вовсе перешел на русский.

Сразу после вечера в Олимпийском, по данным украинских букмекеров, шансы Порошенко на победу резко пошли вниз. В ходе дискуссии Порошенко так внятно и не смог сказать, кто в ответе за Майдан. Именно там, кстати, Украина научилась массово скакать — причем в буквальном смысле — под кричалку про "москалей". Но на дебатах уже не скакали. Наоборот — публично каялись, да еще и на коленях. При этом Зеленский встал лицом к людям, а Порошенко даже тут повернулся к народу обратной стороной.