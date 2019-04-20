Пожары в Забайкалье: открыта горячая линия

МЧС организовало круглосуточную горячую линию по информированию о пожарах в Забайкалье. По телефону 8 (3022) 35-61-61 можно узнать о новых возгораниях, о ликвидации палов, а также получить психологическую помощь.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает телеканал "Россия 24". По последним данным МЧС, от природных пожаров пострадали 14 населенных пунктов, в 11 огонь ликвидировали, в остальных — локализовали. Повреждены 152 дома, из них две трети — жилые. Около ста человек находятся в пунктах временного размещения.

Никто не погиб, пострадали 23 человека. Они будут доставлены в ожоговые центры Читы вертолетами.