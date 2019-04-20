В Крыму появится онлайн-банк, позволяющий агентам из разных городов полуострова дистанционно работать с предпринимателями. Также бизнесмены с помощью карт будут обеспечиваться кредитными ресурсами. Возможна и работа на основе кредитных договоров.

Соответствующая площадка уже подбирается, передает РИА Новости со ссылкой на председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. "Уже ищут банк, который надо купить, чтобы он был чистый, хороший, не создавал проблем", — рассказал Аксаков. Свое заявление о создании банка он сделал в кулуарах Пятого юбилейного Ялтинского международного экономического форума.

Представитель Госдумы отметил, что доступность финансовых ресурсов с точки зрения кредитов в Крыму меньше, чем в остальной России, и поэтому необходим онлайн-банк. Он будет сделан наподобие "Тинькофф банка" и будет функционировать на основе новейших цифровых технологий.